ذهبا للعمل.. الجيش الإسرائيلى يضبط تركيين تسللا عبر حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن أحد المشتبهين قال للسلطات إنه عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل للبحث عن عمل.
وأشارت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إلى أنهما يحملان الجنسية التركية، مضيفة أن قوات الأمن ستحقق معهما.
وعبر موقع "تويتر"، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى للإعلام العربى، أفيخاى أدرعى، أن القوات تنفذ "أعمال تمشيط واسعة فى الليل، بعد رصد آثار مشتبه فيهما فى منطقة السياج الأمنى مع لبنان"، مضيفًا أنه "يتضح من المؤشرات فى الميدان أن الحديث ليس عن عمل تخريبى".
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