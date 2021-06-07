بيسكوف: روسيا وأمريكا لايزالان يبحثان عقد مؤتمر صحفى مشترك

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الجانبين الروسى والأمريكى لايزالان يبحثان عقد مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن بعد اجتماعهما المرتقب فى 16 يونيو الجارى بجنيف.





وقال بيسكوف، إن "إجراء مثل هذا المؤتمر الصحفى يجب أن يكون قرارا مشتركا"، مضيفا: إن "هذا الموضوع لايزال قيد المناقشة، وحتى الآن موضوع المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيسين غير مؤكد فى برنامج القمة".

وتابع "الرئيس الروسى فى كل الأحوال سيتحدث إلى مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الكرملين فى نهاية القمة".