وقال بيسكوف، إن "إجراء مثل هذا المؤتمر الصحفى يجب أن يكون قرارا مشتركا"، مضيفا: إن "هذا الموضوع لايزال قيد المناقشة، وحتى الآن موضوع المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيسين غير مؤكد فى برنامج القمة".
وتابع "الرئيس الروسى فى كل الأحوال سيتحدث إلى مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الكرملين فى نهاية القمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيسكوف: روسيا وأمريكا لايزالان يبحثان عقد مؤتمر صحفى مشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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