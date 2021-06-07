بلينكن: لا أتفق مع نفتالى بينيت بشأن رفض حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه لا يتفق مع رئيس حزب "يمينا" ورئيس الحكومة الإسرائيلية المحتملة نفتالى بينيت، بشأن رفض حل الدولتين، مؤكدا أنه الحل الوحيد للسلام.





وفيما يخص العلاقات مع موسكو، قال بلينكن، إنه "لو استخدمت روسيا العدوانية ضد أمريكا أو حلفائها فسنرد على ذلك". وتابع أيضا بالقول إن أمريكا لا تريد أن تدخل سباق تسلح مع الصين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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