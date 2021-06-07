تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات لمتابعة المنتخب العراقي اليوم

القمر عرب سات التردد 11747 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

يتم استقبال القناة ببعض الخطوات البسيطة التالية:

الضغط على زر MENU من ريموت الريسيفر.

اختيار أيقونة تركيب الموجودة في القائمة.

الضغط على زر إضافة قناة وكتابة تردد القناة في المكان المخصص للتردد.

بعد ذلك يتم الضغط على “بحث”.

كيفية استقبال القناة على الريسيفرموعد مباراة منتخب العراق

يلتقي العراق ضد منتخب كمبوديا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، اليوم الاثنين السابع من يونيو 2021، المنتخب العراقي يحتل المركز الثاني، ويقدم مستويات رائعة، لذلك الكل يتابع باهتمام بالغ المباراة، ولذلك كثر البحث عن تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة للقناة.

نبذة عن قناة العراقية الرياضية

تأسست قناة العراقية الرياضية في 12 حزيران 2005، وهي من أهم القنوات الموجودة في العراق، تقوم بنقل كافة المباريات، وتقوم بنقل مباريات المنتخب العراقي، لذلك يزداد البحث يوماً بعد يوم عنها، وبدء البث التلفزيوني الخاص بالقناة، في كربلاء وبغداد والناصرية والبصرة، وتنقل المباراة جميع مباريات الدوري العراقي.