عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين “رسميًا” .. وإحصائيات التوزيع على المدن

عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين يرتفع كل يوم حيث يلجأ الكثيرون إلى العمل في المملكة العربية السعودية للحصول على وظائف في السعودية بمرتبات مجزية عن غيرها من الدول، وتعتبر السعودية أكبر الدول في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحتها حوالي مليوني كيلومتر مربع، وتقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا، ومؤخرًا كشفت مصلحة الإحصاء عن زيادة عدد سكان السعودية 2021 الأصليين وكذلك زيادة عدد سكان السعودية المقيمين “الأجانب”، وتعتبر الرياض أكبر المدن في المملكة العربية السعودية، ويسكنها العديد لتعدد وظائف العمل والخدمات بداخلها، لذا نوضح عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين وتوزيعهم الجغرافي على المدن.

عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين

أوضحت آخر الإحصائيات عن عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين يقدر بحوالى 48 مليون نسمة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة سكانية في المملكة، لذا تعكف السلطات على متابعة الإحصائيات وضع خطط تنموية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والإسكان وغيرهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 والنهوض بالمجتمع السعودي في كافة المجالات.

عدد سكان السعودية 2021 الأصليين

كشفت إحصائيات التعداد السكاني عن عدد سكان السعودية الأصليين 2021 بحوالى 27.1 مليون نسمة، مشيرًا إلى عدد سكان السعودية الأصليين هذا العام عن الماضي، حيث كان عدد سكان السعودية الأصليين 2020 حوالى 20.5 مليون نسمة، وبذلك يعنى زيادة عدد سكان السعودية الأصليين بأكثر من 7 مليون نسمة.

عدد سكان السعودية المقيمين

يسافر الكثيرون إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل هناك باعتبارها من أغنى الدول الغنية بالنفط، فضلا عن وظائف خالية في السعودية متعددة، فتستقبل المملكة كل عام الآلاف للعمل في مختلف القطاعات من جميع الجنسيات، مما أدى إلى زيادة عدد الوافدين في السعودية، وبالتالي وصل عدد سكان السعودية المقيمن إلى 13.000.000 مليون نسمة ، وفق آخر إحصائيات تم أعدادها هذا العام.

إحصائيات توزيع السكان في السعودية

نرصد توزيع السكان على المدن السعودية من خلال الآتي:

يبلغ عدد سكان الرياض وهى أكبر المدن بالسعودية 4.205.961 مليون نسمة.

يبلغ عدد سكان جدة 2.867.446 مليون نسمة.

يبلغ عدد سكان مكة 1.323.624 مليون نسمة.

يبلغ عدد سكان المدينة 1.300.000 مليون نسمة .

يبلغ عدد سكان الدمام 768.602 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان الطائف 530.848 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان تبوك 455.450 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان بريدة 391.336 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان خميس مشيط 387.553 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان الهفوف 293.179 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان حفر الباطن 271.642 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان حائل 267.005 ألف نسمة .

يبلغ عدد سكان نجران 258.573 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان أبها 210.886 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان الخبر 165.799 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان سكاكة 128.332 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان جيزان 105.198 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان الظهران 99.540 ألف نسمة.

يبلغ عدد سكان طريف 40.019 ألف نسمة .

وجدير بالذكر أن بذلك يكون قد اتضح كل ما يخض عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين في مختلف المدن بالتوزيع السكاني لكل مدينة وعدد المقيمين فيها.