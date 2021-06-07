منتج آهل بالتقسيط على 60 شهر وتمويل يصل حتى 60000 ريال

منتج آهل بالتقسيط الميسر لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تمويل آهل الميسر هو أحدى القروض التمويلية الميسرة التى يوفرها بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة، فيوفر بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، العديد من التمويلات الشخصية المميزة لمساعدة ودعم المواطنين والمواطنات السعوديين، فيتمكن الكثير من المواطنين والمواطنات السعوديين طلب تمويل منتج آهل بعد توافر الشروط التى وضعها بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

منتج آهل بالتقسيط لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

يوفر بنك التنمية الإجتماعية قرض آهل على أقساط ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر، ويخدم منتج آهل الكثير من العملاء من الرجال والسيدات والأرامل والمطلقات والمتقاعدين، ويكون هناك إقبال كبير على طلب تمويل آهل، بسبب المزايا الكبيرة التى يوفرها وهي

يتميز تمويل منتج آهل بأن مبلغ القرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

قرض آهل من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية بدون فوائد أو رسوم.

العملاء الذين يحصلون على منتج آهل يتمكنوا من السداد على أقساط تصل إلى 5 سنوات.

شروط تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

تمويل آهل يستطيع الحصول عليه عدد كبير من العملاء ، لما يتميز به من المزايا التى تجعل هناك تيسير على العملاء، ولكن هنا عدد من الشروط لابد من توافرها لدى المتقدم، لكي يحصل على التمويل ونحن من خلال هذا المقال، سوف نعرض لكم أهم شروط تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية وهي

العميل المتقدم للحصول على تمويل منتج آهل لابد أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم منتظم في سداد الأقساط الشهرية لدى بنك التنمية الإجتماعية.

لابد من تقديم الأوراق المطلوبة لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على تمويل منتج آهل.

يشترط تقديم ضمانات اللازمة

المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

منتج آهل صمم خصيصاً لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة،وعلى العملاء تقديم مجموعة من المستندات وهي كما يلي