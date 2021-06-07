شروط دخول المسجد النبوي 2021 “هنا” طريقة استخراج التصاريح على تطبيق اعتمرنا وزائرون

شروط دخول المسجد النبوي 2021 أصبحت ألزمية على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الزائرين الذين يتواجدون إلى المسجد النبوي لأداء مناسك الحج وزيارة الأماكن المقدسة، لذلك حددت وزارة الحج والعمرة شروط دخول المسجد النبوي 2021 وأتاحت استخراج تصاريح دخول المسجد النبوي على تطبيق اعتمرنا وزائرون باعتبارهم أحدث التطبيقات الإلكترونية المتاحة في ظل أزمة كورونا التى فرضت إجراءات مشددة على الحج والعمرة ضمن شروط السفر إلى السعودية والدول المسموح بها دخول السعودية في ظل الأزمة لمنع انتشار الوباء بين المتواجدين.شروط دخول المسجد النبوي 2021
حددت السلطات السعودية شروط دخول المسجد النبوي 2021 وسط تداعيات فيروس كورونا والإجراءات المحددة من وزارة الحج والعمرة على النحو التالي:
- دخول المسجد النبوي للذين تم تحصينهم بفيروس كورونا.
- عدم البقاء بالروضة الشريفة لأكثر من 10دقائق.
- عدم تواجد الأطفال بالمسجد.
- الالتزام في الإجراءات المحددة في الشريعة الإسلامية عند الزيارة.
- متابعة كافة الإرشادات الخاصة بالمسجد النبوي.
- المحافظة على الأغراض الشخصية وعدم وضعها في الساحات.
- الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
- ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية تصاريح دخول المسجد النبوي على تطبيق اعتمرنا وزائرون من خلال الخطوات الآتية:
- تحميل تطبيق اعتمرنا على الجوال.
- تسجيل الدخول على خدمة استخراج التصاريح.
- إضافة بيانات طالب التصريح.
- إضافة بيانات المرافقين
- اختيار الموعد من أجل أداء الصلاة بالمسجد.
- الموافقة على الضوابط والشروط.
- الضغط على تبويب استمرار.
- الاحتفاظ بالكود الذي يظهر لك وتقديمه للمختصين بالمسجد.
رابط تحميل تطبيق اعتمرنا آندرويد
رابط تحميل تطبيق اعتمرنا آيفون
رابط زائرون وزارة الصحة
وجدير بالذكر أن بجانب شروط دخول المسجد النبوي 2021 واستخراج التصاريحات على تطبيق اعتمرنا وفرت المملكة برنامج زائرون لمعرفة كافة الخدمات التى يمكن من الاستفادة منها عند زيارة المسجد النبوي للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
هذا كل ما يتعلق شروط دخول المسجد النبوي 2021 وطريقة استخراج التصاريح على تطبيق اعتمرنا وزائرون، ونقدم لكم متابعينا باستمرار كل تحديث، وموافاتكم بكل ما هو جديد، بكل ما يتعلق بالشأن السعودي خاصة والعربي عامة، كما نسعد بتلقى آراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم بكل ما ينشر، بل ونأخذها دائمًا بعين الاعتبار. كما نقدم لكم متابعينا كل ما هو جديد على مدار الساعة.
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شروط دخول المسجد النبوي 2021 أصبحت ألزمية على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الزائرين الذين يتواجدون إلى المسجد النبوي لأداء مناسك الحج وزيارة الأماكن المقدسة، لذلك حددت وزارة الحج والعمرة شروط دخول المسجد النبوي 2021 وأتاحت استخراج تصاريح دخول المسجد النبوي على تطبيق اعتمرنا وزائرون باعتبارهم أحدث التطبيقات الإلكترونية المتاحة في ظل أزمة كورونا التى فرضت إجراءات مشددة على الحج والعمرة ضمن شروط السفر إلى السعودية والدول المسموح بها دخول السعودية في ظل الأزمة لمنع انتشار الوباء بين المتواجدين.شروط دخول المسجد النبوي 2021
حددت السلطات السعودية شروط دخول المسجد النبوي 2021 وسط تداعيات فيروس كورونا والإجراءات المحددة من وزارة الحج والعمرة على النحو التالي:
- دخول المسجد النبوي للذين تم تحصينهم بفيروس كورونا.
- عدم البقاء بالروضة الشريفة لأكثر من 10دقائق.
- عدم تواجد الأطفال بالمسجد.
- الالتزام في الإجراءات المحددة في الشريعة الإسلامية عند الزيارة.
- متابعة كافة الإرشادات الخاصة بالمسجد النبوي.
- المحافظة على الأغراض الشخصية وعدم وضعها في الساحات.
- الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
- ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية تصاريح دخول المسجد النبوي على تطبيق اعتمرنا وزائرون من خلال الخطوات الآتية:
- تحميل تطبيق اعتمرنا على الجوال.
- تسجيل الدخول على خدمة استخراج التصاريح.
- إضافة بيانات طالب التصريح.
- إضافة بيانات المرافقين
- اختيار الموعد من أجل أداء الصلاة بالمسجد.
- الموافقة على الضوابط والشروط.
- الضغط على تبويب استمرار.
- الاحتفاظ بالكود الذي يظهر لك وتقديمه للمختصين بالمسجد.
رابط تحميل تطبيق اعتمرنا آندرويد
رابط تحميل تطبيق اعتمرنا آيفون
رابط زائرون وزارة الصحة
وجدير بالذكر أن بجانب شروط دخول المسجد النبوي 2021 واستخراج التصاريحات على تطبيق اعتمرنا وفرت المملكة برنامج زائرون لمعرفة كافة الخدمات التى يمكن من الاستفادة منها عند زيارة المسجد النبوي للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
هذا كل ما يتعلق شروط دخول المسجد النبوي 2021 وطريقة استخراج التصاريح على تطبيق اعتمرنا وزائرون، ونقدم لكم متابعينا باستمرار كل تحديث، وموافاتكم بكل ما هو جديد، بكل ما يتعلق بالشأن السعودي خاصة والعربي عامة، كما نسعد بتلقى آراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم بكل ما ينشر، بل ونأخذها دائمًا بعين الاعتبار. كما نقدم لكم متابعينا كل ما هو جديد على مدار الساعة.
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