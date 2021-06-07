أخبار اليمن : منظمة دولية: تأثير جائحة كورونا على العمل "كارثي"

منظمة دولية: تأثير جائحة كورونا على العمل "كارثي"وصف مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، تأثير جائحة كوفيد-19 على عالم العمل بأنه "كارثي" وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008.

وقال رايدر في افتتاح مؤتمر وزاري مدته أسبوعان "إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل، فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي أربعة أمثال شدة الأزمة المالية في 2008 و2009".

كما حذر من تعاف اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذيه جزئيا "التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات".

وكانت المنظمة كشفت في تقرير سابق لها أن جائحة كوفيد ـ 19، أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر، بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.

