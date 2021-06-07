غدا.. البرلمان الأوروبى يصدق على شرط السفر بالشهادة الصحية

جدة - نرمين السيد - أعلن البرلمان الأوروبى، أنه سيصدق غدًا الثلاثاء، خلال جلسته العامة فى ستراسبورج بفرنسا، بشكل نهائى على الشهادة الصحية الرقمية لمواطنى دول الاتحاد الأوروبى الراغبين فى السفر عبر دول الاتحاد.





قال راديو "أوروبا 1" الفرنسى، إنه بالنسبة للأوروبيين، سيكون السفر أسهل اعتبارا من مطلع يوليو المقبل مع هذه الوثيقة حيث سيتم إثبات إما تلقيه اللقاح أو نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا، أو دليلا على تعافيه من إصابته بالفيروس والذى لم يتجاوز عمره 6 أشهر ولكن شروط الدخول والبقاء فى مختلف الدول الأوروبية لن تكون منسجمة لكل ذلك. وكانت مفوضة الصحة الأوروبية "ستيلا كيرياكيدس" قد قالت فى وقت سابق أن هذه خطوة مهمة نحو استئناف حركة التنقل الحر فى الاتحاد الأوروبى بشكل آمن قدر الإمكان مع توضيح الأمور لمواطنين الاتحاد الأوروبى وطمأنتهم.

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