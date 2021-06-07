الكنيست الإسرائيلى يصوت على الحكومة الجديدة فى 14 يونيو

جدة - نرمين السيد - وبحسب القوانين الإسرائيلية، يتعين إجراء تصويت المصادقة على حكومة جديدة فى غضون 7 أيام من تقديمها للكنيست. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن "حكومة التغيير" ستحصل على العدد الضرورى من الأصوات على الأرجح.

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