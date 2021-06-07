التسجيل في استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 في العراق بالخطوات عبر molsa.gov.iq

استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 يسعى أغلب المواطنين العراقيين اليوم ممن يرغبون في الحصول على اعاشة أو مساعدة من الحكومة إلى معرفة حقيقة صدور استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 والطرق الصحيحة للتسجيل فيها، وكذلك الموقع الرسمي الذي يمكنهم من الدخول والتسجيل ومعرفة جميع التفاصيل اللازمة، واليوم سوف نوافيكم بجميع هذه الأخبار حول هذا الشأن ونقدم لكم تقريرمفصل عن جميع المعلومات التي يمكن أن تحتاج إليها، تابعونا.

استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي السيد الدكتورعادل الركابي في المؤتمر الأخير له بحضور كوكبة من كبار الدولة في الحكومة العراقية عن عزم الوزارة على فتح باب التسجيل في استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 والتي تمكن المواطنين المستحقين من الحصول على الاعانات المستحقة لهم من الوزارة، والتي تتمثل في راتب شهري ثابت يصرف للمواطن والذي يعرف براتب الحماية الاجتماعية، والذي يؤمن للمواطن دخل مرضي يمنعه من مذلة السؤال، في اطار حرص الدولة على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والاكتفاء الذاتي لهم، وقد اكد سيادته أن باب التسجيل سوف يتم الاعلان عن فتحه بمجرد الانتهاء من بعض الاجراءات الالكترونية والروتينة المتعلقة بالأمر، والتي تم بالفعل الانتهاء من جزء كبير منها، وأنه على السادة المواطنين الراغبين في التسجيل سرعة التقدم بمجرد فتح باب الحجز، حتى يتسطيعوا الحصول على رواتبهم في أسرع وقت ممكن، والتي سوف تشمل في المرحلة الجديدة لها على ضم ما يقرب من 400 أسرة عراقية إلى النظام وكفالة الراتب لهم.

خطوات التسجيل في استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021

يمكنك التسجيل في استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 من خلال اتباع التالي: