الرمز البريدي الخاص بالمناطق المختلفة داخل المملكة السعودية

يتسائل كثير من الناس في جميع أنحاء الدول عن الرمز البريدي الخاص بكل منطقة تابعه لهم، او القريبة منهم ليتمكنوا من استخدام هذا الرمز في التحويلات المالية، والمعاملات المصرفية المختلفة، ويتم طلبه في إتمام الإجراءات الخاصة بالسفر، أو في حين إرسال الطرود إلي مناطق مختلفة، وسنتناول في هذا المقال الرمز البريدي الخاص لكل مدينة ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية، و أهمية هذا الرمز وكيف يتم استخدامه بطريقة صحيحة.

ما هو الرمز البريدي وأهميته داخل المملكة العربية السعودية :-

الرمز البريدي عبارة عن كود مكون من خمس أرقام متسلسل بطريقة معينة ويكون لكل منطقة رمز بريدي خاص بها، ويعتبر هذا الرمز تابع لمؤسسة البريد السعودي، حيث تم إنشاء هذه المؤسسة الحكومية عام 1901ميلادية، حيث الهدف الأساسي منها القيام بجميع عمليات التحويلات المالية، وعمليات السحب والإيداع داخل المملكة العربية السعودية، وقامت هذه المؤسسه بإنشاء الرمز البريدي لكل منطقة داخل السعودية، وذلك حتي يتمكن جميع المواطنين داخل المملكة من استخدامه ، والقيام بالعمليات المالية بكل سهوله وبشكل فعال ودقيق، وللمنطقة للقريبة التابعة لهم، وأهمية هذا الرمز البريدي :-

اجراءات المعاملات المالية المختلفة داخل الدولة، والقيام بجميع عمليات السحب والتحويل.

يتمكن الأفراد من خلاله العمل علي إرسال واستقبال الطرود المختلفة من وإلى جميع المناطق عن طريق مكاتب البريد.

يتطلب استخدامه القيام بعمليات الدفع الأونلاين، حيث لا يتم إستكمال عملية الدفع الا بادخال هذا الرمز البريدي.

التعامل مع شركات الشحن المختلفة يتم طلب هذا الرمز ، ليتم إرسال الطلبات الخاصة بك.

الرمز البريدي الخاص لجميع المناطق المختلفة داخل المملكة العربية السعودية :-

قامت مؤسسة البريد السعودي بالإعلان عن الرمز البريدي الخاص بكل مدينة داخل المملكة العربية السعودية، وكل منطقة بداخلها أيضاً، فأحياناً لا يتم الاكتفاء بالرمز البريدي الخاص بالمدينة فقط، ولكن الرمز البريدي الخاص بالمنطقة التابعة للفرد أو أقرب مكان له، حيث يمكنك البحث عنه واستخدامه بكل سهولة، وإليك فيما يلي الرمز البريدي الخاص بكل منطقة داخل حدود المملكة.

الرمز البريدي الخاص لمدينة الرياض :-

تعد مدينة الرياض هي العاصمة السعودية، وتعد من أكبر العواصم العربية في العالم العربي، وأكبرها أيضاً من عدد السكان، وتعتبر أيضاً مقراً لكثير من الشركات، والمؤسسات الحكومية، والاقتصادية المختلفة، وملجأ لكثير من الوظائف والأعمال المتنوعة، وأيضاً تواجد الكثير من مكاتب البريد بداخلها وإليك الرمز البريد الخاص بمدينة الرياض :- 11461 .

الرمز البريدي الخاص بمدينة الشرقية :-

تعد مدينة الشرقية من أكبر المدن السعودية مساحة، وتتنوع الصناعات والتجارة بداخلها، وأيضاً المناطق المختلفة التي تمثل أهمية اقتصادية سعودية كبري، وإليك الرمز البريدي الخاص بكل منطقة بداخلها :-

الدمام : 31146

الظهران : 31932

حفر الباطن : 31991

الخبر : 31952

الاحساء : 31982

الخفجي : 31971

بقيق : 31992

الجبيل : 31951

القطيف : 31911

النعيرية : 31982

راس تنورة : 31941

قرية العليا : 31912

الرمز البريدي الخاص لمدينة مكة :-

تعتبر مكة المكرمة من أهم المدن داخل المملكة السعودية وأكثر بقاعها تقديساً نظراً لتواجد الكعبة الشريفة، حيث يسكن بها العديد من الافراد، لذلك فلا بد من معرفة الرمز البريدي الخاص بها، ليتمكن جميع المواطنين من إجراء التحويلات المالية الخاصة بهم بكل سهولة، وإليك الرمز البريدي الخاص بمدينة مكة المكرمة وهو 21955

الرمز البريدي الخاص بالمدينة المنورة :-

تعتبر أيضاً المدينة المنورة من أهم المدن داخل حدود المملكة العربية السعودية وأكثرها زيارة وإقبالاً من جميع الأفراد داخل وخارج المملكة لوجود المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وإليك الرمز البريدي للمدينة المنور هو 41311

الرمز البريدي الخاص لكل منطقة داخل المدينة المنورة :-

ينبع 41912.

أقليم العلا 41941.

مهد الذهب 41951.

الحناكية 41961.

إقليم بدر 41931.

الرمز البريدي الخاص بمدينة القصيم :-

تعتبر مدينة القصيم من أكثر المناطق عددا من حيث عدد السكان، كما تقع هذه المدينة في وسط المنطقة الشمالية داخل السعودية ، وإليك الرمز البريدي الخاص بها هو 51411.

الرمز البريدي الخاص لكل منطقة بمدينة القصيم:-

عنيزة 51911

منطقة الرس 51921

منطقة البكيرية 51941

محافظة البدائع 51951.

إقليم المذنب 51931

رياض الخبراء 51961.

عيون الجواء 51922

الشماسية 51912.

الرمز البريد الخاص لمدينة تبوك :-

تعتبر مدينة تبوك من المدن الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية، وتعتبر مركزا هاما لجميع الأنشطة التجارية والزراعية الكبرى ، وممراً حيوياً لكثير من الحجاج ، الرمز البريد الخاص بها هو 71411.