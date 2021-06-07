رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية الصحية لحملة الثانوية العامة رجال ونساء 1443

رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية الصحية، للتقديم لحملة الثانوية العامة من الرجال والنساء 1443، لبرنامج دراسة مرحلة البكالوريوس المؤهل للتوظيف، أعلنت إدارة القبول والتسجيل بالكلية عن فتح باب التقديم، من يوم الإثنين الموافق 7 يونيو 2021، الموافق 26 شوال 1442 ويستمر حتي يوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021، الموافق 7 ذي القعدة 1442، وتم تحديد رابط إلكتروني للتسجيل بكلية الأمير سلطان العسكرية، على أن يتوافر في المتقدمين الشروط المطلوبة للقبول، وسوف نوضح لكم التفاصيل خلال السطور التالية. رابط التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الدخول على الرابط الإلكتروني “psmchs.edu.sa“.

تسجيل بيانات المتقدم.

التأكد من البيانات التي يتم تسجيلها في استمارة التسجيل.

الضغط على تسجيل الطلب.

طباعة الطلب الموجود عليه الرقم حتي يتم الرجوع إليه وقت المراجعة. التخصصات التي يتم الدراسة فيها تخصصات الطُلاب تخصصات الطالبات العناية التنفسية- الخدمات الطبية الطارئة- علوم المختبرات الإكلنيكية- تقنية الأجهزة الطبية- تقنية التخدير- إدارة المعلومات الصحية تقنية التخدير- التمريض- العناية التنفسية- مساعد طبيب أسنان- إدارة المعلومات الصحية- علوم المختبرات الإكلنيكية شروط التسجيل والقبول أن يكون المتقدم/ة سعودي الأصل والمنشأ. يكون المتقدم/ة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة “علوم طبيعية” أو مايعادلها. أن لا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم/ة في الثانوية العامة عن 90%. أن يكون المتقدم/ة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة آخر 3 سنوات. تكون الأفضلية لخريجي الثانوية العامة هذا العام. أن لا يزيد عمر المتقدم/ة وقت التقديم عن 23 عام. أن يتم اجتياز الفحص الطبي المحدد للقبول. اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الكلية. ألا يكون قد سبق فصل المتقدم/ة تأديبياً أو أكاديمياً من نفس الكلية أو كلية آخري. أن يكون المتقدم/ة حسن السير والسمعة وليس محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي. شروط التسجيل والقبول رابط التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةالتخصصات التي يتم الدراسة فيها الوسوم

رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية الصحية، للتقديم لحملة الثانوية العامة من الرجال والنساء 1443، لبرنامج دراسة مرحلة البكالوريوس المؤهل للتوظيف، أعلنت إدارة القبول والتسجيل بالكلية عن فتح باب التقديم، من يوم الإثنين الموافق 7 يونيو 2021، الموافق 26 شوال 1442 ويستمر حتي يوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021، الموافق 7 ذي القعدة 1442، وتم تحديد رابط إلكتروني للتسجيل بكلية الأمير سلطان العسكرية، على أن يتوافر في المتقدمين الشروط المطلوبة للقبول، وسوف نوضح لكم التفاصيل خلال السطور التالية. رابط التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الدخول على الرابط الإلكتروني “psmchs.edu.sa“.

تسجيل بيانات المتقدم.

التأكد من البيانات التي يتم تسجيلها في استمارة التسجيل.

الضغط على تسجيل الطلب.

طباعة الطلب الموجود عليه الرقم حتي يتم الرجوع إليه وقت المراجعة. التخصصات التي يتم الدراسة فيها تخصصات الطُلاب تخصصات الطالبات العناية التنفسية- الخدمات الطبية الطارئة- علوم المختبرات الإكلنيكية- تقنية الأجهزة الطبية- تقنية التخدير- إدارة المعلومات الصحية تقنية التخدير- التمريض- العناية التنفسية- مساعد طبيب أسنان- إدارة المعلومات الصحية- علوم المختبرات الإكلنيكية شروط التسجيل والقبول أن يكون المتقدم/ة سعودي الأصل والمنشأ. يكون المتقدم/ة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة “علوم طبيعية” أو مايعادلها. أن لا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم/ة في الثانوية العامة عن 90%. أن يكون المتقدم/ة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة آخر 3 سنوات. تكون الأفضلية لخريجي الثانوية العامة هذا العام. أن لا يزيد عمر المتقدم/ة وقت التقديم عن 23 عام. أن يتم اجتياز الفحص الطبي المحدد للقبول. اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الكلية. ألا يكون قد سبق فصل المتقدم/ة تأديبياً أو أكاديمياً من نفس الكلية أو كلية آخري. أن يكون المتقدم/ة حسن السير والسمعة وليس محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي. شروط التسجيل والقبول رابط التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحيةالتخصصات التي يتم الدراسة فيها

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