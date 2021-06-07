شروط قرض الراجحي للمتقاعدين و المستندات المطلوبة

شروط قرض الراجحي للمتقاعدين وضعت من أجل المتقاعد وأسرته، ضمن مدة حددها القانون، ويتم تسديدها دفعة واحدة أو على أقساط، يتم تحديد كل قسط وفق قانون بنك الراجحي، هو من القروض التي تهم عدد كبير جدا من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم البحث عن تمويل شخصي للمتقاعدين بصفه دائمه من خلال محركات البحث جوجل، وهناك بنوك داخل الأراضي السعودية التي تقوم بتقديم قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، يأتي في مقدمة هذه البنوك مصرف الراجحي، ويعتبر الراجحي من البنوك المميزة داخل المملكة لما يقدمه من خدمات مصرفيه متنوعه، كما يتميز بنك الراجحي بانه لا يخالف الشريعة الإسلامية في جميع خدماته المصرفية، ويمكن التعرف علي شروط الحصول علي قرض جسر من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة.

شروط قرض الراجحي للمتقاعدين في المملكة

وضع بنك الراجحي مجموعة الشروط الواجب توافرها في المتقاعدين المتقدمين للحصول علي قرض شخصي، والذي تصل فترة سداده إلى 5سنوات، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي:

يشترط أن لا يتعدى العمر 70 عاماً عند سداد الدفعة الأخيرة. يكون القسط الشهري 900 ريال سعودي. تحدد رسوم إدارية 500 ريال سعودي. لابد من موافقه بنك الراجحي عن العميل المتقاعد. الحد الأدنى لراتب المتقاعد لا يقل عن 2000 ريال سعودي. تحويل راتب العميل شرط لكي يتم تقديم الطلب.

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي. تقديم صورة عن الهوية الشخصية. تقديم صورة عن الهوية الشخصية. شهادة التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد لموظفي القطاع الحكومي والتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص. مبلغ التمويل يتم على أساس الراتب الشهري، تصل فترة سداد التمويل إلى 60 شهر. رسوم السداد المبكر تكون تكلفة 3شهور تحتسب على الفائدة المتناقصة. ليس هناك رسوم تكافل. هامش الربح يبدأ من 3.68% ويحتسب على أساس الرصيد المتناقص وكلفة التمويل تبدأ من 3.12%. رسوم السداد المبكر 3 شهور.

ترك الحرية لدي العميل في اختيار الفرع المناسب. سهولة تسجيل في الحساب الخاص بالبنك عبر الأنترنت. إمكانية القيام بالمعاملات البنكية من خلال المواقع الإلكترونية. يختار العميل اللغة التي يرسل بيها كشف الحساب الشهري من البنك. حصول العميل علي بطاقة صرف آلية ودفتر شيكات. يتيح لعملاءه حفظ مقتنياتهم الغالية كوديعة بنكية في صناديق الأمانات التي توفرها البنك. إمكانية تحويل الأموال بأمان وسهولة ويسر.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي للمتقاعدينمميزات فتح حساب جاري في بنك الراجحي

والجدير بالذكر أن يسعى إلي توفير الوقت والمجهود على جميع عملائه في كافة أنحاء المملكة، وسوف يحصل العميل علي رقم لفتح حسابه وكما يشترط علي العميل زيارة الفرع الذي قام باختياره.