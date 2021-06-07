أخيرا بدأ أصحاب الوظائف التعليمية في بدء التسجيل في النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس،

وهذا منذ يوم أمس الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحاً إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، وللراغبون في النقل الداخلي والخارجي بإدخال رغباتهم، بما يتجاوز حوالي 20 رغبة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة، كما تمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى يوم 2 من شهر ذي القعدة من الشهر القادم، وكانت وزارة التعليم قد بدأت المرحلة الأولى لتأكيد بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل في يوم 11 من شهر شوال 1442هـ حتى يوم 15 من شهر شوال 1442هـ، وذلك عبر نظام فارس سابقًا.

إتمام إجراءات النقل عبر نظام فارس:

بدء التسجيل في النقل، حاليا تتميّز خطوات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتوافق تزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، وأيضا اعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل.

كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد عبر نظام فارس.

موعد إعلان نتائج النقل:

بينما سيتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي في يوم 21 من شهر ذي القعدة 1442هـ القادم.

كما يمكن التظلم على نتيجة النقل إلكترونيًّا حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

بينما يتم بعدها اعتماد الحركة وتبليغها لإدارات التعليم في يوم 28 من شهر ذي القعدة.

ولكي تبدأ مرحلة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيًّا من قبل المعلمين خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر ذي الحجة لتعلن حركة النقل الداخلي أنه في يوم 22 من الشهر نفسه.

لكي يتم اعتمادها بعد انتهاء فترة التظلم والذي يتم في يوم 29 من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ.

كما وجهت وزارة التعليم في المملكة بتكوين لجنة مركزية وتحت إشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة.

وهذا من أجل أن تتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وإعداد التقارير اللازمة للقيام بذلك، إلى جانب القيام بتشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم المختلفة لتنفيذ إجراءات النقل.