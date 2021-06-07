إيطاليا: توقيف مجموعة عنصرية كانت تخطط لهجوم ضد مبنى الناتو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر، بحسب "روسيا اليوم"، أن المجموعة تتألف من "مناضلين تتراوح أعمارهم بين 26 و62 عاما وقد نشرت على الشبكات الاجتماعية كتابات ومقاطع فيديو وصورا ذات محتوى عنصرى تمييزى ينتمى للاشتراكية القومية، ذات إلهام معاد للسامية ومنكر لكل ما يتصل بنظريات المؤامرة ضد الشعب اليهودى".

وذكرت المصادر الأمنية أن "التحقيقات كشفت عن نشاط تخطيطى، كان لا يزال فى طور التكوين، لعملية محددة ضد أحد هياكل الناتو، بواسطة عبوات ناسفة محلية الصنع معبأة من خلال تعليمات متوفرة على شبكة الإنترنت وبالتعاون مع بعض المسلحين الأجانب المنتمين إلى تنظيمات مماثلة من البرتغال".