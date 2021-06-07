الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1442 وطريقة التسجيل في خدمة حاسبتي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية هو أـمر يهم جميع المواطنين في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه أصبح بإمكان المواطنين بكل سهولة ويسر معرفة الفاتورة الخاصة بهم برقم الهوية الشخصية أو برقم اللوحة أو برقم العداد القديم وذلك عن طريق الدخول علي خدمة حاسبتي للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ومن المعروف أن شركة الكهرباء هي شركة مساهمة سعودية تعمل علي إنتاج وتوزيع الكهرباء في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين ومن احدي تلك الخدمات الاستعلام عن الفاتورة بشكل إلكتروني للاطلاع علي كل ما يخص فاتورتك ومتابعة استهلاكك الشهري من الكهرباء دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الشركة.

لمعرفة استهلاكك الشهري من الكهرباء ومتابعة الفواتير بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية باستخدام رقم الهوية الوطنية يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

يجب عليك أولاً بالدخول موقع الشركة السعودية للكهرباء.

يجب عليك تجيل جميع البيانات الخاصة بالحساب الشخصي الذي قمت بالتسجيل به في موقع الشركة .

يجب عليك كتابة المرئي الذي سيظهر أمامك للتأكد من انك لست روبوت.

تأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح.

عند التأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صيح يمكنك الضغط علي أيقونة “عرض”.

سوف يظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بفاتورتك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم اللوحة

قد قامت الشركة السعودية من توفير العديد من الخدمات لجميع مواطنيها داخل أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الخدمات خدمة معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك والاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع الشركة السعودية للكهرباء.

عليك باختيار قسم خدمات المشتركين.

عليك بكتابة جميع البيانات الخاصة بك.

عليك كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة عرض الفاتورة .

سوف يظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بفاتورتك.

وفي حالة وجود أي شكوى يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء الفواتير السعودية من خلال الموقع الرسمي، أو الاتصال على خدمة المشترك من خلال الرقم 920001100.

يجب علي المشترك الدخول إلي الموقع الرسمي لبوابة شركة الكهرباء الالكترونية .

يجب عليك الضغط علي أيقونة “ استعراض الفاتورة الالكترونية “.

“. بعد الضغط علي استعراض الفاتورة يمكنك الانتظار قليلاً حتي يم انتقالك إلي صفحة أخري.

عليك كتابة رقم الحساب الخاص بك.

الضغط علي أيقونة عرض الفاتورة.

يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك.

الضغط علي دخول.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رقم العدادطرق حساب فاتورة الكهرباء

قد أشارت وزارة الكهرباء السعودية انه يتم حساب فاتورة الكهرباء عن طريق اتباع عدة عوامل وهي كالتالي:

كمية استهلاك الشريحة

عدد الأيام الفعلية يتم حسابه من خلال تاريخ القراءة السابقة حتي تاريخ القراءة الحالية، ويمكنك اتباع عملية حسابية بسيطة لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك وهي كالتالي:

كمية الاستهلاك= كمية استهلاك الشريحة / 30 يوم * عدد الأيام الفعلية.

الدخول إلي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

تسجيل الدخول إلي حسابك الخاص عن طريق كتابة الاسم ورقم الباسورد.

عليك بكتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

يجب عليك الضغط علي كلمة” تأكيد”.

من أعلي الصفحة التي توجد أمامك عليك يمكنك الضغط علي أيقونة “خدمات الحساب”.

الضغط علي أيقونة الفاتورة الثابتة .

طريقة الاشتراك في الفاتورة الثابتةتطبيق فاتورتك بيدك

قد قمت شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بإطلاق تطبيق مميز يطلق عليه اسم” فاتورتك بيدك” يتم تحميل التطبيق علي الهواتف الذكية” الاندرويد” حتي يستطيع المواطنين في المملكة من الاستعلام عن الفواتير عن طريق الجوال دون الحاجة إلي الذهاب لزيارة فروع الشركة وتضييع الكثير من الوقت والجهد علي العملاء ويمكنك من خلال التطبيق الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد، كما يمكنك تسديد الفاتورة .

الاعتراض عن فاتورة الكهرباء

قد قامت شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة للاعتراض علي فاتورة الكهرباء الخاصة بك و الهدف من توفير هذه الخدمة هو توفير الوقت و المجهود علي لمواطني و المقيمين في المملكة عند الحاجة إلي الاعتراض عن فاتورة الكهرباء دون الحاجة إلي زيارة احد فروع الشركة خاصةً بعد الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا فيمكنك الاتصال بالرقم أعلاة لتقديم طلب الاعتراض أو الدخول علي موقع الشركة عن طريق النت والضغط علي خدمة الشكاوى وكتابة الشكوي الخاصة بك.

طريقة الاشتراك في خدمة حاسبتي الشركة السعودية للكهرباء

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية من الاشتراك في خدمة حاسبتي لمعرفة كشف حساب الكهرباء ومعرفة البيانات التي تخص المشترك وللتسجيل يجب اتباع الخطوات التالية: