قرض بدون كفيل ولا رسوم إدارية شركة متاجر للتمويل ميسر للغاية لجميع القطاعات

قرض بدون كفيل ولا رسوم إدارية شركة متاجر للتمويل هي من أفضل الشركات التمويل في السعودية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي تستهدف شرائح الموظفين نساء ورجال في جميع القطاعات، لها عدة فروع موجودة في بعض مناطق المملكة، تسعى إلى تحقيق الوصول إلى تقديم عروض تمويلية ميسرة في المتطلبات مع تسهيلات في السداد بأقساط مرنة تناسب الدخل الشهري، حيث لا تتطلب راتب كبير من أجل الحصول على التمويل بدون كفيل غارم ولا رسوم إدارية مما يخفف نسبياً من على العميل بحيث لا يكون عبئاً كبيراً عليه، توفر شركة متاجر للتمويل القروض للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب تمويل السيارات الجديدة والمستعملة و للعميل حرية الاختيار.

قرض بدون كفيل ولا رسوم إدارية شركة متاجر للتمويل

تقدم الشركة تمويل ميسر جداً بدون رسوم لا تطلب ضامن لتسهيل الحصول على المال للعملاء وفك الأزمات المالية بصورة سهلة غير معقدة مع توفير المزايا التالية:-

جميع المنتجات التمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض بدون كفيل غارم للنساء والرجال جميع القطاعات حكومي وعسكري وخاص.

فترات السداد مريحة وطويلة حتى خمس سنوات ويتم تحديد القسط بناءاً على الدخل الشهري للعميل مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الشخصية.

بأقل راتب يبدأ من 4000 ريال سعودي تقدر أن تحصل على قرض ميسر يلبي احتياجاتك.

تطبق الشركة نظام هامش الربح الثابت غير المتغير طوال فترة التمويل.

أفضل تمويل في المملكة للسعوديين والمقيمين سريع وميسر.

أبسط الإجراءات الممكنة .

التمويل بدون رسوم إدارية سواء للأفراد أو تمويل الشركات.

للعميل حرية الاختيار بين الحصول على قرض بكفيل أو بدون والذي يعتمد على تغيير نسبة الربح على المبالغ.

كيفية تقديم طلب تمويل بدون كفيل ولا رسوم

تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.matager.sa أو الاتصال على رقم 920000708 ومن خلاله يمكن تقديم الاستفسارات على أن يكون العميل مستوفي الشروط.

الشروط/

أن يكون العميل على رأس عمل في أياً من القطاعات بحيث لا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للخاص.

لا يقل عمر المتقدم/مة عن 21 سنة.

في حالة اختيار القرض بكفيل فلابد أن يكون الضامن من منطقة قريبة من فرع الشركة.

قيمة التمويل تبدأ من 5000 ريال وتصل حتى 250 ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة/