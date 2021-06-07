بأقل راتب وإيداع فورى تمويل كاش بدون تحويل الراتب بأقساط مجدولة

بأقل راتب وإيداع فورى تمويل كاش تقدمه منصة سلفة للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل فورى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري والذي يلبي احتياجاتهم الماليه الطارئة ، كما تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء وذلك من خلال إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى سلفة ، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي لتقديم منتجات التمويل الشخصي للأفراد داخل المملكة العربية السعودية بتقنية مالية حديثة ممزوجة بإدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التمويل لجميع العملاء.

بأقل راتب وإيداع فورى تمويل كاش من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة الإلكترونية في المملكة تمويل شخصي فورى بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي ، كما توفر منصة سلفة السيولة النقدية للأفراد والتي تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد وذلك بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لجميع العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. موافقة فورية علي طلب الحصول على التمويل الشخصي خلال 15 دقيقة فقط. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل الراتب الشهري للاستفادة من تمويل سلفة. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. إيداع نقدي فورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالشخص المتقدم بالطلب والمعتمد لدى منصة سلفة. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفاده من المنتج بأقل راتب وإيداع فورى . تتيح منصة سلفة للعملاء الاستفادة من عرض بأقل راتب وإيداع فورى تمويل كاش بدون تحويل الراتب من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للمتقدم بالطلب. تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال وتصل حتي 5000 ريال سعودي. تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

أتاحت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية فرصة التقديم على تمويل سلفة الكاش بدون تحويل الراتب عن طريق تسجيل الدخول علي الرابط الإلكتروني لتمويل سلفة ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية اللازمة لاستكمال الطلب ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة بالمملكة.

كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

يمكن أيضاً للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل فورى بأقل راتب وإيداع فورى المتاح لدي منصة سلفة الاتصال على رقم 920000327 والاستفسار عن كافة الشروط والوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب.

كيفية التقديم على تمويل سلفة الفورى