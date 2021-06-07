دوت الخليج :- عاد الهدوء الى منطقة ام البساتين بناعور التابعة لعمان عقب اعمال شغب وقعت في المنطقة . وقال مصدر : ان قوات الدرك تراجعت إلى مداخل لواء ناعور وتم فتح مناطق غلق . وبين: ان الاجهزة الامنية القت القبض على مشاركين في اعمال الشغب ممن تجاوزوا على القانون .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة الهدوء لام البساتين وتراجع قوات الدرك إلى مداخل لواء ناعور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.