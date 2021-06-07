بوتين يوقع قانون خروج روسيا من (السماوات المفتوحة)

موسكو ـ رويترز: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تنسحب روسيا بموجبه رسميا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح والتي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء فيها.

وكانت روسيا تأمل في أن يبحث بوتين مع الرئيس الأميركي جو بايدن المعاهدة عندما يلتقيان هذا الشهر في قمة بجنيف.

لكن إدارة بايدن أبلغت موسكو في مايو إنها لن تعود للمعاهدة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي.

وقال الكرملين إن القرار الأميركي بالانسحاب “قوض بشكل كبير توازن المصالح” بين الدول الأعضاء وأجبر روسيا على الانسحاب.

وأضاف الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني “أضر ذلك بصورة خطيرة باحترام المعاهدة وبأهميتها في بناء الثقة والشفافية (مما تسبب) في تهديد للأمن القومي الروسي”.

وقال مسؤولون روس إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة، ووصفوه بأنه “خطأ سياسي” وحذروا من أن هذه الخطوة لن تخلق مناخا مواتيا لمناقشات الحد من التسلح خلال قمة جنيف التي تنعقد في وقت لاحق هذا الشهر.

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