الأردن: سنتعامل بحزم مع التجمعات والمظاهر غير القانونية

عمّان ـ د.ب.أ: استعرض مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء الأحد ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية والأصرار من البعض على إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي .

وأكد المجلس ، في بيان أصدره عقب جلسته وأوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض.

وأشار إلى أن “مختلف الأجهزة المختصة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب”.

وأكد المجلس أنه “ومع شديد الأسف، فان ما شهدناه ليلة السبت من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة”.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة اية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع” .

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الاردني قال إن قوة أمنية تعاملت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الاشخاص في منطقة ناعور ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.

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