جنوب أفريقيا تدرس دفع 51 مليون دولار لـ 5 ملايين جرعة من “سبوتنك في”

جوهانسبرج ـ د.ب.ا: تدرس السلطات في جنوب أفريقيا دفع 680 مليون راند ( 51 مليون دولار) للحصول على خمسة ملايين جرعة من لقاح ” سبوتنك في” من روسيا، وذلك بعد أشهر من رفض السلطات الصحية تبرعا بـ 15 مليون جرعة خوفا من رد فعل الأشخاص المصابين بنقص المناعة المكتسب/ الإيدز نحو اللقاح، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة سيتي بريس .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومعهد جاماليا لعلم الأوبئة والاحياء المجهري، الذي طور اللقاح، كانا قد عرضا التبرع بـ 15 مليون جرعة من اللقاح لجنوب أفريقيا في يناير الماضي، ولكن هيئة تنظيم المنتجات الصحية لم تمنح الترخيص الطارئ للقاح.

وتقول روسيا إن لقاحها فعال بنسبة 90% لمنع وقوع وفيات بفيروس كورونا، ولكن الجهات المنظمة في جنوب أفريقيا أشارت إلى أنها ستنتظر للحصول على مزيد من المعلومات قبل أن تعطى الضوء الأخضر لاستخدامه.

وأكملت هيئة تنظيم المنتجات الصحية تقييم اللقاح الروسي الشهر الماضي، ولكنها طالبت بالحصول على مزيد من المعلومات حول فعالية اللقاح ضد سلالة بيتا من الفيروس، التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا وامتدت لبقية العالم.

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا صرحت باستخدام لقاحين فقط حتى الآن وهما فايزر-بيونتيك وجونسون اند جونسون.

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