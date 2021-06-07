أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 82 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 82 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 82 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت، إلقاء قذائف من طائرة مسيرة على كيلو16 والتحيتا وشارع الخمسين، و14 خرقًا بقصف مدفعي و61 خرقًا بالأعيرة النارية.

واشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والدريهمي والجبلية.