أخبار اليمن : شهيد في صعدة وغارات عدوانية على مأرب وحجة

شهيد في صعدة وغارات عدوانية على مأرب وحجةاستشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات مكثفة على مأرب وحجة.

وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها على المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه صعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وتضرر عدد من المنازل.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ17 غارة مديرية صرواح بمأرب، و3 غارات منطقة بني حسن بمديرية عبس بحجة.