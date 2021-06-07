بفيلم و"سلسلة ضخمة"..الجمهور على موعد مع روايتين لنجيب محفوظ

بإنتاج فني ضخم، ستعود روايات للراحل الحائز على جائزة نوبل، نجيب محفوظ، إلى الحياة، من خلال فيلم وسلسلة من الحلقات، بمشاركة نخبة من نجوم مصر والوطن العربي، على رأسهم الممثل عمرو سعد.

وكان عمرو سعد قد أعلن عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، توقيع شراكة بين المنتجين المصري كامل أبو علي، واللبناني صادق الصباح، لإنتاج فيلمه المقبل، واعدا بالكشف عن المزيد من التفاصيل قريبا.

وعن طبيعة الشراكة الإنتاجية الضخمة، وما سينتج عنها من أعمال، أبرزها المأخوذة عن روايتين للكاتب الراحل نجيب محفوظ، كشف مصدر لموقع "دوت الخليج"، التفاصيل.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على تقديم روايتي "اللص والكلاب"، و"أولاد حارتنا"، من خلال فيلم وسلسلة من الحلقات.

وقال: "ستتم إعادة تجسيد رواية (اللص والكلاب) بشكل ضخم جدا، ومزجها مع القصة الأصلية التي حدثت بالفعل لشخص في ستينيات القرن الماضي، اسمه محمود أمين سليمان".

وأشار إلى أن اسم الفيلم قد يحمل اسم الرواية، أو قد يتم تغييره إلى اسم الشخص الحقيقي الذي عاش تلك الأحداث (محمود أمين سليمان).

وسيكون الفيلم من بطولة عمرو سعد، وكتابة محمد فريد، وإخراج أحمد خالد مرسي.

أولاد حارتنا

ولعل أهم ما سينتظره الجمهور بفارغ الصبر، هو تجسيد رواية "أولاد حارتنا"، نظرا للطريقة المميزة التي سيتم تقديمها من خلالها.

وقال المصدر: "سيتم تقديم (أولاد حارتنا) في 5 أجزاء، يتكون كل جزء من 6 حلقات، وستكون على أعلى مستوى من الإنتاج، فهي إنتاج مصري لبناني إماراتي مشترك".

وسيتولى إخراج كل جزء من تلك الأجزاء مخرج مختلف من أكبر مخرجي العالم العربي، كما سيحظى كل جزء ببطل مختلف، من بينهم عمرو سعد، إلى جانب نخبة من نجوم مصر والمنطقة. وسيتم عرض الأجزاء على "منصات عرض كبيرة".

"الفهد"

أما الفيلم الثالث الذي تم الاتفاق على إنتاجه، فيحمل اسما مؤقتا هو "الفهد"، وقد يتم تغييره إلى "سيرة الجدع".

وسيكون هذا الفيلم من بطولة عمرو سعد، وقصة وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى، وإخراج طارق العريان.