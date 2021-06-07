وزير خارجية بريطانيا: رؤية 2030 فى السعودية جريئة وطموحة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية بريطانيا، فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، إن المملكة المتحدة كشريكة مع السعودية مستعدة للإسهام برؤية 2030، مؤكدا أنها رؤية جريئة وطموحة.

وتابع راب، بأن ولى العهد السعودى يريد بناء قاعدة من التكنولوجيا الإبداعية، مضيفا "نواجه مع السعودية تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبرانى".

كما أكد أن بريطانيا والسعودية تواجهان تحديات مشتركة من بينها إيران، قائلا إن "موقفنا من طهران واضح بعدم السماح لها بامتلاك قدرات نووية، كما أننا نعمل مع شركائنا لوقف أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، قد التقى اليوم الإثنين، بوزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، والذى يزور المملكة حاليًا، حيث بحثا العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.