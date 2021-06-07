عاجل.. اليمن يعلن اكتشاف شبكة ألغام بحرية زرعها الحوثى فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وبحسب خفر السواحل اليمنى، تم العثور على شبكة الألغام فى الجهة الجنوبية من جزيرة "سيول" أحد جزر أرخبيل "حنيش" المطلة على الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الألغام المكتشفة تعد أحد أسلحة الحرس الثورى الإيرانى.

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