حساب المواطن أوضح حد أعلى للاستحقاق المادي للمستفيدين

برنامج حساب المواطن أوضح العديد من التعديلات لكي يتم إلزام الأفراد المستقلين لكي يتم إضافة إثبات استقلالية المسكن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي المخصص، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بضوابط برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم المادي، ولذلك نقوم بعرض المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية الدعم المادي، حيث أن ضمن التعديلات للمواطنين السعوديين المستفيدين لكي يتم إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لجميع المواطنين المستفيدين، وهذا يعد أمر ضروري لجميع لكي يتم استمرارية الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وحيث أن نقوم بتوضيح حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين.

ضوابط برنامج حساب المواطن:

في الفترة الأخيرة أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل المستفيد، وهذا لكي يتم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي الشهري، وهذا لكي يتم تضمن تعديل الضوابط وهذا لكي يتم تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة للحصول على الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاََ للمواطنين المقيمين داخل المملكة، وهذا من خلال برنامج حساب المواطن للمستفيدين، وهذا بعد موعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر يونيو الجاري 2021م.

يجب على المستفيد أن يكون قد بلغ من العمر 18 عاماََ أو أكثر. يجب تقديم عقد إيجار موحد من منصة إيجار. يلزم تقديم صك ملكية السكن. يجب بعد ذلك على المستفيد تقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية الدعم :حد أعلى للاستحقاق :

برنامج حساب المواطن أكد عن تضمن تعديل العديد من الضوابط الجديدة على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين من الدعم المادي المخصص، ولذلك هذا يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين بمقدار متغير، حيث أن ألا يتجاوز الدعم المادي في الدفعة الجديدة الخاصة بشهر يونيو الجاري 2021م.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر يونيو الجاري 2021م على أن سوف يتم الصرف ابتداءً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري 2021م.