تمويل عقاري من بنك الراجحي وكل الشروط المطلوبة ورابط الحاسبة

تمويل عقاري من بنك الراجحي هو أهم التمويلات بداخل مصرف الراجحي لذلك، يوفر لك إمكانية شراء وتمليك منزل الذي تحلم به، أوشراء قطعة أرض، أو إعادة هيكلة التزاماتك التمويلية العقارية الحالية، أو شراء عقار استثماري واختيارات آخري ففي هذه المقالة للتوضيح، سوف نتحدث عن مجموعة كبيرة من منتجات تمويل العقاري من مصرف الراجحي بكافه أنواعه وجميع الشروط المطلوبة والأوراق والمستندات كما أيضا سوف نوفر إليك علاوة على ذلك، رابط حاسبة لحساب كل من الفوائد والقسط الشهري وكل ما تريد معرفته كما أيضاً بالتأكيد، جميع تمويلات بداخل مصرف راجحي متوافقة مع الشريعة الإسلامية .

تمويل عقاري من بنك الراجحي

سوف نتحدث عن جميع المنتجات تمويل العقاري القائم على مبدأ المرابحة وتعرف على مزايا التمويل من مصرف الراجحي وخطوات الحصول على تمويل عقاري ورابط حاسبة التمويل العقاري.

شراء منزل من بنك الراجحي

من مميزات تمويل العقاري بنك راجحي لشراء المنزل:

برامج تمويل تتراوح بين 20 و30 عامًا.

الموافقة على التمويل خلال 10 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، إمكانية التمويل الفردي أو المشترك.

شراء المنزل من مصرف راجحي يكون على 3 خطوات وهي:

أولاً شراء المصرف العقار . يبيع المصرف إليك العقار بالتقسيط. المصرف له حق التصرف في العقار ضماناً لحقوقه وحماية من المخاطر المترتبة على هذا التمويل.

شروط الحصول على منزل من بنك راجحي

قم بتحديد ميزانيتك وتكون مناسبة لدخلك لضمان سدادها .

أختر العقار الذي تريده مع العرض للمصرف الراجحي .

يجب أن يكون المنزل مكتمل البناء وله سند ملكية مستقل، وألا يزيد عمر بنائه عن 25 عامًا، وألا تقل مساحته عن 200 متر مربع إذا كان فيلا أو 80 مترًا مربعًا إذا كان شقة.

إتمام إجراءات الحصول على التمويل العقاري مع المصرف هو الخطوة الأخيرة لامتلاك منزلك.

المعايير والأهلية لشراء منزل الحد الأدنى للراتب الشهري 2,000 ريالٍ سعودي (1,900 ريالٍ سعودي للمتقاعدين).

الحد الأقصى للسن:: المدنيون: 60 عامًا أو سن التقاعد (أيهما أقرب)، كما أيضاً المتقاعدون: 65 عامًا العسكريون: حسب سن التقاعد لكل رتبة. الوثائق المطلوبة لشراء منزل من بنك الراجحي

نموذج الطلب بعد تعبئته.

صورة من بطاقة هوية سارية للمواطنين السعوديين.

صورة من تأشيرة الإقامة للوافدين.

خطاب التوظيف.

تمويل عقاري لشراء الأراضي بنك الراجحي

من مميزات وشروط شراء قطعة أرض :

أولاً يمكنك الحصول على تمويل مشترك لشراء مع أحد الأقارب المباشرين: الزوجة أو الزوج أو الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ.

لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع، وأن يكون لها سند ملكية مستقل.