الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الدبيبه مع مفوضية الاتحاد الأوروبى للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، اليوم الإثنين فى العاصمة طرابلس بحضور سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا خوسيه سباديل، ومن جانب الليبى حضر اللقاء وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد بحسب المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة.
وجرى خلال اللقاء بحث مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية فى مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الإرهاب والتجارة بالأعضاء والبشر.
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