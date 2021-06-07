بريطانيا تسجل أول وفاة بكورونا منذ 28 يوما 

سجلت بريطانيا 5683 إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين، ووفاة واحدة بالفيروس كانت الأولى منذ 28 يوما من ثبوت الإصابة.
وأظهرت بيانات حكومية أن 40 مليونا و460576 شخصا تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من أحد اللقاحات المضادة للفيروس.
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