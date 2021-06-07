كشفت وزارة البيئة و المياه و الزراعة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، اليوم الاثنين عن الشروط اللازمة التي يجب توافرها من أجل حفر آبار المياه الجوفية أو استخدامها، مشيرة الى أن الهدف الرئيسي من وضع تلك الضوابط جاءت من أجل عدم إتاحة الفرصة لأي شخص من حفر آبار مياه جوفية دون أن يكون هناك رخصة رسمية من الوزارة مهما كان نوع هذا البئر و ما هو الغرض من الحفر، كما حددت الطريقة التي يمكن للمواطن اتباعها في حالة رغبته تصحيح أوضاع الآبار الغير مرخصة، وأهمية استخراج رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية و ذلك طبقا لنظام المياه الجديد، علما بأن تلك الضوابط و الشروط تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية نكشف عنها بالتفصيل من خلال السطور التالية .

شروط حفر آبار المياه الجوفية و هذه طريقة تصحيح أوضاع الغير المرخصة

وكما سبق و أشرنا إلى أن الشروط العامة التي يجب الالتزام بها ، تنقسم إلى ثلاثة أنواع و هي كالتالي: النوع الأول يتضمن “رخصة بئر ماء ” و يضم هذا القسم كلا من : حفر البئر، تعميق البئر ، ردم بئر ، تنظيف بئر ، بالإضافة الى إمكانية تصحيح وضع بئر قد تم حفره دون رخصة ، أما النوع الثاني فهو يختص باستخدام مياه الآبار، و النوع الثالث و الأخير فهو يختص بمزاولة حفر الآبار الجوفية .

من ناحية أخرى فقد أشارت الوزارة إلى أن هناك صلاحية لتلك الرخصة التي يتم استخراجها من الوزارة، سواء كانت رخصة حفر آبار مياه جوفية و التي حددت مدتها لتكون عام واحد فقط قابل للتجديد، أما رخصة استخدام المصدر المائي فإن المدة الخاصة بها تصل إلى خمس سنوات هي أيضا قابلة للتجديد.

و أوضح بيان الوزارة عن ضرورة إرفاق كافة المستندات و الوثائق المطلوبة، وذلك طبقا لنوع الغرض الذي يستخدم فيه البئر، بالإضافة إلى قيام المستفيد بتحديد موقع الأرض التي يتم فيها الحفر، وضرورة قيام المستفيد بالموافقة على جميع الشروط المذكورة، و عند قيام الوزارة بالموافقة على الطلب المقدم، يجب على المستفيد مراجعة فرع وزارة البيئة في المنطقة التابع لها، من أجل تسلم الرخصة و لكن يشترط حضور مقاول الحفر المختص والذي قام المستفيد بالتعاقد معه من أجل الحفر بشرط أن يمتلك رخصة خاصة بمزاولة حفر بئر مياه جوفية صادرة رسميا من قبل الوزارة وأن تكون الرخصة سارية، بالإضافة إلى ضرورة إحضار الأصل الخاص بجميع الوثائق من أجل عملية المطابقة.

أما عن تصحيح أوضاع الآبار الغير مرخصة ، فقد سبق و قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطالبة جميع أصحاب الآبار غير المرخصة إلى سرعة الاستفادة من المهلة والتي أطلقت عليها “الإعفاء من الغرامة”، والتي انتهت في تاريخ 1444/2/11هـ حتى يمكنهم الكشف عن الآبار الغير مرخصة الموجودة داخل العقارات الخاصة بهم، بدون الوقوع تحت طائلة الغرامات، و هو الأمر الذي تضمنه بالفعل نظام المياه الذي تم العمل به في تاريخ 1441/11/11هـ ، وذلك في خلال عامين كاملين منذ تاريخ البدء بالعمل بهذا النظام.

ما هي مخالفة حفر بئر للمياه الجوفية دون ترخيص ؟

كما أعلنت الوزارة عن أن هناك مخالفة لكل من يقوم بحفر بئر للمياه الجوفية، دون إصدار ترخيص وهي مبلغ مالي تصل قيمته إلى 25 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى قيام الجهة المختصة بردم البئر المخالف بتكلفة يتحملها بالكامل صاحب البئر المخالف.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت من قبل منصة إلكترونية ، يمكن من خلالها للمستفيد أن يقوم باستخراج رخصة بئر سبق حفره بالفعل من دون إصدار ترخيص، حتى يمكنه بعد ذلك أن يقوم بإصدار رخصة تعميق البئر أو رخصة ردم بئر أو تنظيفه أو القيام بحفر بئر بديل عن البئر الذي تم الموافقة عليه من قبل.