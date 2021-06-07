قرض يصل 300 ألف ريال وبفترة سداد 240 شهر لجميع الفئات من بنك الراجحي

تمويل شخصي يصل إلي 300 ألف ريال سعودي وبفترة سداد 240 شهر لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات التي تفيد المواطنين السعوديين فقد يقدم تمويلات إسلامية يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابط الدين الإسلامي، ويعتبر مصرف الراجحي من أفخم البنوك المتواجدة ويصل عدد فروع إلي 500 فرع مختلفة ومميزة داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي والذي يصل إلي 300 ألف ريال والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.شروط ومزايا الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي
يقدم مصرف الراجحي الكثير من العديد المختلفة لجميع المواطنين لكي يتمكن المواطن من بناء مشروع أو شراء سيارة وغيرها من الاحتياجات، حيث يقدم تمويل بمبلغ قد يصل إلي 300 ألف ريال سعودي وبأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهر وبدون تحويل راتب وبدون كفيل، فيوجد الكثير من المواطنين يثقون ثقة كبيرة في بنك الراجحي فقد يقدم تمويل إسلامي يتفق مع الشريعة الإسلامية، فقد نوضح لكم شروط التي قام بنك الراجحي بتحديدها من اجل الحصول علي التمويل الشخصي كما يلي:
- يشترط بنك الراجحي للحصول علي التمويل الشخصي يكون حاملي الجنسية السعودية فقط ولا يتوفر للمقيمين والوافدين.
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري إذا كان المتقدم عاملا بالقطاع الحكومي عن 5000 ألف ريال سعودي كحد أدني.
- إذا كان المتقدم عاملا بالقطاع الخاص أن لا يقل الدخل الشهري عن 6400 ريال سعودي.
- يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة التي حددها البنك وتوفيرها عند التقديم.
يمكن لجميع المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وبدون الحاجة إلي الذهاب إلي أي فرع من الفروع الراجحي، ومن خلال الرابط التالي ببنك الراجحي يمكنك الدخول عبر الموقع واتباع الخطوات التي أمامك، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وتقديم صورة من الهوية الوطنية ورقم الجوال وتعريف الراتب الشهري الخاص، ثم قم بإرسال الطلب وسوف يأتيك الرد عبر الموقع بالموافقة أو الرفض.
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تمويل شخصي يصل إلي 300 ألف ريال سعودي وبفترة سداد 240 شهر لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات التي تفيد المواطنين السعوديين فقد يقدم تمويلات إسلامية يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابط الدين الإسلامي، ويعتبر مصرف الراجحي من أفخم البنوك المتواجدة ويصل عدد فروع إلي 500 فرع مختلفة ومميزة داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي والذي يصل إلي 300 ألف ريال والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.شروط ومزايا الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي
يقدم مصرف الراجحي الكثير من العديد المختلفة لجميع المواطنين لكي يتمكن المواطن من بناء مشروع أو شراء سيارة وغيرها من الاحتياجات، حيث يقدم تمويل بمبلغ قد يصل إلي 300 ألف ريال سعودي وبأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهر وبدون تحويل راتب وبدون كفيل، فيوجد الكثير من المواطنين يثقون ثقة كبيرة في بنك الراجحي فقد يقدم تمويل إسلامي يتفق مع الشريعة الإسلامية، فقد نوضح لكم شروط التي قام بنك الراجحي بتحديدها من اجل الحصول علي التمويل الشخصي كما يلي:
- يشترط بنك الراجحي للحصول علي التمويل الشخصي يكون حاملي الجنسية السعودية فقط ولا يتوفر للمقيمين والوافدين.
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري إذا كان المتقدم عاملا بالقطاع الحكومي عن 5000 ألف ريال سعودي كحد أدني.
- إذا كان المتقدم عاملا بالقطاع الخاص أن لا يقل الدخل الشهري عن 6400 ريال سعودي.
- يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة التي حددها البنك وتوفيرها عند التقديم.
يمكن لجميع المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وبدون الحاجة إلي الذهاب إلي أي فرع من الفروع الراجحي، ومن خلال الرابط التالي ببنك الراجحي يمكنك الدخول عبر الموقع واتباع الخطوات التي أمامك، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وتقديم صورة من الهوية الوطنية ورقم الجوال وتعريف الراتب الشهري الخاص، ثم قم بإرسال الطلب وسوف يأتيك الرد عبر الموقع بالموافقة أو الرفض.
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