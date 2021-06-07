“بدون مقدم” تقسيط جوال من نون بسعر الكاش الشروط والمزايا

شروط تقسيط جوالات من نون، تقسيط جوالات من نون هو أحد الخدمات التي يقدمها متجر نون الإلكتروني لعملائه، وهو خيار مثالي إذا كنت لا تملك القدرة على شراء هاتف ودفع قيمته مرة واحدة، المزيد من التفاصيل عن طريقة شراء جوالات بالتقسيط من متجر نون في هذا المقال.شروط تقسيط جوالات من نون
يمكن لعملات متجر نون الإلكتروني شراء هواتف جوالة أو أجهزة أخرى من خلال الموقع عن طريق نظام التقسيط بأقساط شهرية تحدد قيمتها حسب الشروط وهي إحدى الخدمات التي يقدمها الموقع بالتعاون مع البنوك الشريك له.
في البداية يلزم للعميل معرفة البنوك الشريكة لموقع نون الإلكتروني حيث يتعاون الموقع مع عدد من البنوك في المملكة العربية السعودية وهي بنك الراجحي وبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الأول وبنك ساب أما في دولة الإمارات العربية يتعاون الموقع مع بنوك مثل المشرق وبنك نجم وبنك أبو ظبي الدولي وكذلك بنك أبوظبي التجاري وكل من بنك سامبا وبنك تشارترد وبنك رأس الخيمة الوطني.
إذا كنت عميل في أحد هذه البنوك يمكنك الإتصال بخدمة العملاء بالبنك ومعرفة إمكانية شراء جوال بالتقسيط عن طريق موقع نون.طريقة شراء جوال بالتقسيط من نون
لشراء هاتف جوال بالتقسيط من موقع نون إتبع الخطوات التالية
- قم أولا بالدخول إلى موقع نون الإلكتروني، ثم قم بالبحث عن المنتج الذي ترغب في إقتنائه وهو في هذه الحالة هاتف جوال.
- تظهر لك الصفحة الخاصة بالمنتج والتي تحتوي على جميع مواصفاته ،ويرافق هذه الصفحة الرسالة توضح إمكانية الشراء بالتقسيط وهذا بعد أن تقوم بإضافة المنتج إلى عربة التسوق والذي يجب أن تزيد قيمته عن ألف ريال سعودي.
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شروط تقسيط جوالات من نون، تقسيط جوالات من نون هو أحد الخدمات التي يقدمها متجر نون الإلكتروني لعملائه، وهو خيار مثالي إذا كنت لا تملك القدرة على شراء هاتف ودفع قيمته مرة واحدة، المزيد من التفاصيل عن طريقة شراء جوالات بالتقسيط من متجر نون في هذا المقال.شروط تقسيط جوالات من نون
يمكن لعملات متجر نون الإلكتروني شراء هواتف جوالة أو أجهزة أخرى من خلال الموقع عن طريق نظام التقسيط بأقساط شهرية تحدد قيمتها حسب الشروط وهي إحدى الخدمات التي يقدمها الموقع بالتعاون مع البنوك الشريك له.
في البداية يلزم للعميل معرفة البنوك الشريكة لموقع نون الإلكتروني حيث يتعاون الموقع مع عدد من البنوك في المملكة العربية السعودية وهي بنك الراجحي وبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الأول وبنك ساب أما في دولة الإمارات العربية يتعاون الموقع مع بنوك مثل المشرق وبنك نجم وبنك أبو ظبي الدولي وكذلك بنك أبوظبي التجاري وكل من بنك سامبا وبنك تشارترد وبنك رأس الخيمة الوطني.
إذا كنت عميل في أحد هذه البنوك يمكنك الإتصال بخدمة العملاء بالبنك ومعرفة إمكانية شراء جوال بالتقسيط عن طريق موقع نون.طريقة شراء جوال بالتقسيط من نون
لشراء هاتف جوال بالتقسيط من موقع نون إتبع الخطوات التالية
- قم أولا بالدخول إلى موقع نون الإلكتروني، ثم قم بالبحث عن المنتج الذي ترغب في إقتنائه وهو في هذه الحالة هاتف جوال.
- تظهر لك الصفحة الخاصة بالمنتج والتي تحتوي على جميع مواصفاته ،ويرافق هذه الصفحة الرسالة توضح إمكانية الشراء بالتقسيط وهذا بعد أن تقوم بإضافة المنتج إلى عربة التسوق والذي يجب أن تزيد قيمته عن ألف ريال سعودي.
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