رئيس الوزراء السودانى: نرفض ملء إثيوبيا لسد النهضة بشكل منفرد

جدة - نرمين السيد - وقال حمدوك، وفقا لقناة "لعربية" الإخبارية، "نرفض ملء إثيوبيا لسد النهضة بشكل منفرد، فهو يشكل تهديدا مباشرا للسودانيين ولسد الروصيرص". جاء ذلك خلال، ترأس حمدوك لاجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، بحضور وزيرى الخارجية والرى ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية. واطلع الاجتماع لتقرير من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدى، حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب إفريقيا. وقدم وزير الرى والموارد المائية، ياسر عباس، تقريراً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية.

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