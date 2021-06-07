الخارجية الأمريكية: نمر بلحظات حرجة بالنسبة لبلادنا وقيادتنا الدولية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تواجه تحديات كثيرة على مستوى سياساتها الخارجية خاصة القضاء على وباء فيروس "كورونا" المستجد، وأزمة التغييرات المناخية بالإضافة إلى المنافسة الصينية.





ودعا بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، إلى تخصيص مبلغ 58.5 مليار دولار فى موازنة عام 2022، لتمكين وزارة الخارجية من مواجهة هذه التحديات، وتطوير العديد من القطاعات، ودعم المساعدات الإنسانية عبر العالم، ودعم العاملين فى قطاع وزارة الخارجية من خلال التوظيف والتدريب، وتحديث الأمن الإلكترونى وحماية سفاراتنا وقنصلياتنا.

وقال بلينكن - وفقا لما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "نمر بلحظات حرجة بالنسبة لبلادنا وقيادتنا الدولية، وعلينا إعادة إحياء علاقاتنا وشراكتنا، وخاصة منافسة الصين، والدفاع عن النظام الدولى ضد هؤلاء الذين يحاولون العبث به".

وأكد بلينكن أن "ميزانيتنا لعام 2022 ستدعم شركاءنا فى الشرق الأوسط".

وحول الاتفاق النووى، قال وزير الخارجية الأمريكى إنه كلما طالت مدة العودة إلى الاتفاق النووى مع إيران كلما اقتربت من تصنيع السلاح النووى، لافتًا إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت إيران ستمثُل للاتفاق النووى بعد المحادثات غير المباشرة الأخيرة.