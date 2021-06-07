تونس تعلن دخولها فى موجة رابعة من جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال المسعدى فى تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن عدد المرضى المقيمين فى المؤسسات الصحية، تراجع إلى أقل من 2.000، لكنه ارتفع مجددا ليتجاوز 2.200 مقيم، كما عبر خبراء الصحة فى تونس عن توقعاتهم بحدوث موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد، فى نهاية شهر يونيو.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا يوم الأحد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات منذ ظهور الوباء فى البلاد فى مارس من العام الماضى إلى 12 ألفا و623 حالة وفاة.

وحذر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا وأستاذ الإنعاش الطبى أمان الله المسعدى، من أن توافد المواطنين بالخارج فى فصل الصيف على البلاد يمكن أن يسهم فى تفشى الفيروس أكثر، مرجحا أن يحمل الوافدون معهم سلالات أخرى للفيروس.

وأشار إلى أن الوضع الوبائى فى البلاد مازال خطيرا، وأن عدد ضحايا كورونا المقيمين فى أقسام الإنعاش والعناية الفائقة مازال مرتفعا.

وحث طبيب الإنعاش المواطنين على التحلى بروح المسؤولية واتخاذ أقصى درجات التوقى من الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت فى وقت سابق أن السلالة الأكثر انتشارا فى تونس هى السلالة البريطانية بينما أحصت حالات معدودة للإصابات بالسلالة الجنوب إفريقية لمواطنين وافدين من الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعمل على التقدم نحو إرساء مناعة جماعية ضد فيروس كورونا بتطعيم 5 ملايين شخص بعد انتهاء فصل الصيف.