بريطانيا: السعودية تلعب دورا حيويا فى الحفاظ على الاستقرار الإقليمى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان "شراكتنا مع المملكة ممتدة ووثيقة"، مشيرة إلى مناقشة إعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كورونا. كما أوضحت أن الوزير دومينيك راب، بحث مع ولى العهد السعودى الوضع فى اليمن. وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، قد التقى اليوم الإثنين، بوزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، والذى يزور المملكة حاليًا، حيث بحثا العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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