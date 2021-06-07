بايدن يدعو الرئيس الأوكراني لزيارة البيت الأبيض 

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.
وأوضح ساليفان أن بايدن أبلغ زيلنسكي خلال محادثات هاتفية بأنه يدعم "سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدا أن بايدن "يتطلع بفارغ الصبر لاستقبال زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الصيف".
وتشكل الدعوة لزيارة البيت الأبيض رسالة دعم لأوكرانيا قبيل القمة الأمريكية الروسية المقررة في جنيف الأسبوع المقبل.
وفي أبريل طالب الرئيس الأمريكي نظيره الروسي خلال محادثات هاتفية بـ"وقف التوتر" مع أوكرانيا.
وتزامن ذلك مع صدور تقرير للاستخبارات الأمريكية، اعتبر أن موسكو لا تسعى لخوض "نزاع مباشر" مع الولايات المتحدة.
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