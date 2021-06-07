البيت الأبيض: قمّة بايدن بوتين ليست ”مكافأة” بل سبيل جيد لفهم وإدارة...

أعلن البيت الأبيض أن الاجتماع المزمع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين ليس "مكافأة لبوتين، وإنما سبيل جيد لفهم وإدارة الخلافات بين واشنطن وموسكو". وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إن "الاجتماع المزمع عقده بين الرئيسين ليس "مكافأة لبوتين، بل هو الطريقة الأكثر فاعلية للاستماع إليه مباشرة لفهم وإدارة الخلافات بين واشنطن وموسكو". وتابع: "الولايات المتحدة سترد إذا استمرت أنشطة روسيا الضارة ضد واشنطن".

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