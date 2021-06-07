أنتوني بلينكن: مصممون على معرفة منشأ كورونا 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن مصممة على "الوصول لحقيقة منشأ فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحاسب الصين".

بلينكين: مصممون على معرفة منشأ كورونا"وول ستريت جورنال": التسلسل الوراثي لكورونا يشير إلى أنه مصنع داخل مختبر صيني

وقال بلينكن في حديث لبرنامج Axios on HBO: الصين لم تمنحنا الشفافية الكاملة التي نحتاجها، لافتا إلى أن في مصلحة بكين أن تفعل هذا الأمر.

وأضاف: "علينا معرفة حقيقة الأمر، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من خلالها من منع الوباء القادم أو على الأقل القيام بعمل أفضل في التخفيف من حدته".

وقال بلينكن إنه إذا كانت الصين "تزعم أنها لاعب دولي مسؤول، سيتعين عليها بذل كل ما في وسعها لتوفير كل المعلومات التي لديها للتأكد من منع حدوث ذلك مرة أخرى".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت مؤخرا إلى أن باحثين في معهد ووهان دخلوا المستشفى بعد مرض لم يكشف عن طبيعته خلال شهر نوفمبر 2019 أي قبل إعلان الصين تسجيل أول إصابة بالوباء.