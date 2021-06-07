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انطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي لخبراء المستقبل، قامت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي لخبراء المستقبل لتطوير القدرات والكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمعارف والخبرات التي تجعلها قادرة على أداء دورها في تصميم المستقبل
وقد اشتملت الدفعة الثانية من البرنامج موظفين من 18 قطاع من القطاعات الحكومية من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة في ما يقرب من عشر قطاعات حيوية لتغطي 3 مستويات أساسية، وهي: محلل مستقبلي، تنفيذي مستقبلي، استراتيجي مستقبلي، والتي تمكن المشتركين من تحقيق المزيد من الخبرات والمعارف في القطاع الحيوي.
انطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي لخبراء المستقبل
يعد انطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي لخبراء المستقبل من الخطوات الجديدة التي تمكن الكوادر الوطنية وتجعلها جاهزة للمستقبل بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم التي تنص على إمداد الكفاءات الحكومية بالمعارف والمهارات وتفعيل دورهم في تصميم واستشراف المستقبل، وأشاد الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة دبي بأهمية البرنامج في تمكين المشتركين في الارتقاء بأدائهم في العمل وتهيئتها لمتغيرات المستقبل.
المشاركين في لخبراء المستقبل
تمت عملية اختيار المشاركين في برنامج دبي لخبراء المستقبل بعد تقييم طلبات انتساب من جهات حكومية تجاوز عددها 90 جهة حكومية وشبه حكومية في قطاعات عدة تشمل: الصحة، الإعلام، التعليم، الثقافة، السياحة، الاقتصاد، التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث تم تقييم الترشيحات بعد عقد اختبارات فردية للتعرف على مهارات المرشحين في التفكير، والتنبؤ، واتخاذ القرارات الاسترشادية، كما أجرت لجان التحكيم مقابلات شخصية عن بعد لتقييم إمكانياتهم وقدراتهم في الأداء وتطوير المشروعات المستقبلية.
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