شرطين أساسيين لمعادلة شهادة الثانوية في المدارس الخاصة، وضعت دائرة التعليم والمعرفة شرطين أساسيين لمعادلة شهادة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة حتى يتمكنوا من الالتحاق بإحدى الجامعات التابعة للدولة، حيث يحتاج الطالب إلى شهادة معادلة صادرة من الوزارة في حالة دراسة منهج مخالف لمنهج وزارة التربية والتعليم والتي تفيد بأنه حاصل على مستوى تعليمي يعادل الثانوية العامة، ويتطلب الحصول على الشهادة اجتياز اختبار اللغة العربية الذي تقرره الوزارة الناطقين بها من طلاب الصف الثاني عشر، وكذلك اجتياز اختبار اختبار الدراسات الإسلامية للمسلمين.

14 منهج معتمد في إمارة أبوظبي

توفر المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي 14 منهج معتمد، ويمكن نقل الطلاب من مدرسة خاصة لأخرى أو من منهج تعليمي إلى آخر، وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن آخر موعد لتغيير المدارس في منتصف أكتوبر من كل عام، كما أوصت بضرورة عدم الانتقال من منهج تعليمي إلى آخر إلا بعد بداية الصف التاسع، حتى لا تتأثر مسيرة الطالب التعليمية أو التأثير على أداء الطالب في السنوات ما قبل الجامعية، كما نصحت أولياء الأمور بضرورة معرفة المواد الأساسية والاختيارية التي سيقوم الطالب بدراستها في المنهج الجديد قبل الانتقال إليه مع مراعاة الصحة النفسية والاجتماعية للطالب ومدى تكيفه مع بيئة التعلم الجديدة.

المواد الدراسية في المناهج التعليمية

توجد بعض المواد الدراسية الإلزامية التي يجب دراستها بجانب المقررات الدراسية الموجودة في المنهج التعليمي الخاص بالمدرسة، ومنها مادة التربية الإسلامية المقررة على جميع الطلاب المسلمين باختلاف الجنسيات ويمكن لغير المسلمين دراستها اختياريا، أما الطلاب غير المسلمين يدرسون مادة الدراسات الاجتماعية من الصف الأول وحتى الصف التاسع وتختلف لغة التدريس على حسب المدرسة، كما يتم تدريس مادة التربية الأخلاقية للطلاب جميعا من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، كما أن اللغة العربية من المواد الإلزامية لجميع الطلاب.