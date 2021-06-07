الإمارات تتيح السفر لهذه الدول دون حجر صحي، مع بدء الأجازة الصيفية، ورغبة العديد من المقيمين والمواطنين في قضاء العطلة الصيفية، أكدت شركات طيران الإمارات أنه يمكن لراغبي السفر من الإمارات إلى دولة أخرى الاختيار ما بين 30 مدينة في 19 دولة تستقبل المسافرين إليها دون حجر صحي، حيث قامت أسبانيا بفتح الحدود للمسافرين من المحصنين اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 7 يونيو، وابتدءا من يوليو القادم ستبدأ رحلات من دبي إلى أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، أفريقيا، بالإضافة إلى أشهر الجزر السياحية بواقع 280 رحلة أسبوعية.

عودة رحلات أسبانيا للمحصنين

تعد أسبانيا من الدول الأوروبية التي أعلنت عودة السياحة مرة أخرى اعتباراً من اليوم، وذلك لمن تلقوا كاملا قبل 14 يوم على الأقل من السفر، أو إبراز نتيجة التحليل التي أجريت قبل يومين من الوصول، كما لابد من تلقي اللقاح المصرح به من قبل وكالة الدول الأوروبية أو أحد اللقاحات الأخرى التي أقرتها منظمة الصحة العالمية

كما يمكن للمحصنين اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات فلابد من تقديم شهادة فحص سلبية، وينبغي على المسافرين الدوليين تعبئة نموذج FCS قبل مغادرة الدولة، ومن الجدير بالذكر أن شركة طيران الإمارات تقوم الآن بتشغيل 5 رحلات أسبوعية إلى مدريد، و4 رحلات إلى برشلونة، وتسعى إلى إضافة المزيد من الرحلات مع زيادة الطلب على السفر.

طيران الإمارات تفتح مزيد من الممرات

أكدت شركة طيران الإمارات أنها تسعى لفتح المزيد من الممرات الآمنة مع عودة الرحلات مرة أخرى، مما يوفر السفر دون حجر صحي للمقيمين والمواطنين، وأشارت إلى أن العديد من الدول تسعى إلى فتح حدودها للسفر والسياحة مع تقدم عمليات تلقي اللقاح، وتطبيق بروتوكولات السفر.