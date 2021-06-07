رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2021 بالرقم القومي أو رقم الجلوس واستخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021 الترم الثاني. تصدرت قائمة اهتمامات كثير من المواطنين في مصر، بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتائج أولى وثانية الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة المقبلة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2021

يأتي تزايد معدلات البحث عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس، تزامنا مع تداول أخبار عن قرب صدور نتائج طلاب المرحلة الإعدادية لصفوف النقل خلال الساعات القليلة المقبلة، ما أدى لتصدرها قائمة تريند جوجل في مصر للكلمات الأكثر بحثُا في جوجل.

نتائج الصف الثاني الإعدادي 2021

وتصدرت نتائج الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 برقم الجلوس قائمة تريند جوجل للكلمات الأكثر بحثُا في مصر.

وتزايد البحث خاصة في محافظات قنا والقاهرة وسوهاج وأسيوط ودمياط.

ولم تحدد وزارة التربية والتعليم عن الموعد النهائي للإعلان عن النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 كان من المقرر اعتمادها وإعلانها رسميا عبر موقع بوابة التعليم الأساسي نهاية شهر رمضان الماضي.

وقررت الوزارة تأجيل النتائج تمهيدًا لإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية، إن نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي مرتفعة هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

رابط بوابة التعليم الأساسي لنتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي

ويرصد لكم موقع “ثقفني” خطوات الاستعلام عن نتائج أولى وثانية الإعدادي 2021 الترم الثاني. ويتم إعلان النتائج عبر رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج امتحانات وزارة التربية والتعليم، عبر السطورة التالية:-