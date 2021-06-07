نتيجة كشف نقاط التلاميذ الفصل الثاني 2021 الابتدائي والمتوسط والثانوي

نتيجة كشف نقاط التلاميذ الفصل الثاني 2021 لجميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي التي ينتظرها الملايين من طلاب وطالبات الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن نتائج الطور الابتدائي والثانوي والمتوسط بعد أن تم الانتهاء من إعلان نتائج الخامس الابتدائي، لذا نوضح لكم من خلال هذا التقرير المفصل آلية استخراج كشف نقاط الفصل الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، بعد تكاثر الأنباء التي تؤكد إعلان النتيجة النهائية خلال ساعات قليلة جدا بحسب ما تم تداوله خلال الوقت الجاري.

أتاحت المنظومة التعليمية الجديدة في الجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ والذي يسمح لأولياء الأمور بطباعة النتائج ومعدلات درجات الطلاب والطالبات واستظهار النتائج الشهرية والنصف سنوية والسنوية وغيرها من الخدمات الأخري، حيث يتم الطالب وولي الأمر من أي ولاية من ولايات الجزائر الاستعلام عن النتائج التي باتت حديث الصغير والكبير في هذه الساعة، كما يقدم موقع فضاء أولياء التلاميذ حزمة مميزة من البرامج والخدمات منذ انطلاقة من خمس سنوات، ولكي تتمكن من الحصول علي هذه الخدمات عليك أولا التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ.



يستطيع الشخص استخراج كشف نقاط الفصل الثاني لكل المراحل التعليمية المختلفة ثانوي، متوسط، ابتدائي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ. اختيار المرحلة التعليمية. تسجيل الاسم رباعي. كتابة الرقم التعريفي. النقر على عرض النتائج.

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