كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر عبر Kuwait mosafer

كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر أحد أكثر ما يبحث عنه المواطنين في الكويت، حيث أطلقت وزارة الطيران المدني الكويتية منصة إلكترونية تساعد الكثير من الوافدين والمواطنين على السفر داخل الكويت، فهي تساعد في تقديم مساعدات كثيرة للمسافرين، وإلزامهم بكل الإجراءات الاحترازية خاصة في وجود الظروف الحالية التي يشهدها العالم، ومن هذه الأشياء التنظيم، وعدم الزحام، ومنع التجمعات.

كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر

أتاحت وزارة الطيران المدني التسجيل الإلكتروني في هذه المنصة والتسهيل على المواطنين والمقيمين بالكويت دون الذهاب إلى شركات الطيران وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا: التسجيل على رابط منصة كويت مسافر من خلال kuwait Mosafer

ثانيا: ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد.

ثالثا: ثم نقوم بإدخال جميع المطلوبة في مكانها بدقة، ثم الضغط على التسجيل وإنهاء كل المطلوب.

رابعاً: سيصبح حسابك جاهزاً.

رابط منصة كويت مسافر

منذ إطلاق هذه المنصة الإلكترونية وهناك تزايد في محركات البحث عن رابط التسجيل في هذه المنصة، وذلك لمعرفة كل إجراءات السفر خاصة الوافدين المقيمين داخل الكويت، ومعرفة جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي الزحام، وهذه الإجراءات تم إصدارها من قبل وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية.

وزارة الطيران المدني

وتسعى الكويت بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالطيران داخل الدولة بالتعاون مع وزارة الطيران

المدني ووزارتي الصحة والداخلية بإطلاق مثل هذه المنصة الإلكترونية منصة كويت مسافر،

والتي ستيسر جميع الأمور على المسافرين داخل الدولة سواء كانوا وافدين مقيمين أم مواطنين،

وذلك في ظل وجود أزمة تعطل جميع الرحلات وخاصة رحلات الطيران، وهذه المنصة

الإلكترونية تجعل الجميع يقضي كل حوائجه دون الذهاب للجهة الحكومية أو الإضطرار

إلى التزاحم أو التجمع مع أشخاص آخرين، لذا قدمنا لكم كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر بالتفصيل.