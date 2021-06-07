مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمد فى كندا

وقال بول وايت رئيس مباحث مدينة لندن الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربى تورونتو: "لقد كانت جريمة مخططا لها مسبقا ومتعمدة، ولذا وجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى لمنفذ الهجوم ناثانيال فيلتمان البالغ 20 عاما".
وأضاف أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية، بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب، مشيرا إلى أن "فيلتمان ليس من أصحاب السوابق، وتم إلقاء القبض عليه على مسافة قصيرة من مكان الحادث وكان يرتدى سترة تشبه السترة الواقية من الرصاص"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وبحسب الشرطة، أدى حادث الدهس الذى وقع يوم أمس الأحد عند الساعة 8:40 مساء، إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بينما نجا فرد واحد من العائلة هو صبى يبلغ من العمر 9 سنوات، أصيب بجروح خطيرة.
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