قائد القيادة المركزية الأمريكية: أتممنا نصف عملية الانسحاب من أفغانستان

وأعلن ماكينزى -فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الإثنين- "سيكون لنا سفارة فى أفغانستان وسيكون من مسؤولية الحكومة الأفغانية حمايتها".
وأشار ماكينزى إلى أن إيران لا تزال تشكل التهديد الأول لاستقرار المنطقة، لافتا إلى أن "وجود القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط رادعا لها".
وقال ماكينزى:"وجودنا فى سوريا مرتبط بمحاربة تنظيم داعش"، مؤكدا أن "التنظيم مازال قادرا على نشر العنف".
وحول الوضع فى العراق.. أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن قواته تشهد ضغوطا متزايدة من جماعات مسلحة تريد إخراجها من العراق، حيث لجأ بعضها لطائرات مسيرة صغيرة، وقال "إن التهديد من الهجمات عبر الطائرات المسيرة مقلق للغاية، ولدينا مجموعة من الإجراءات للدفاع عن أنفسنا".
وأكد أن القوات الأمريكية لا تقوم بأى عمليات قتالية فى العراق، معربا عن سعادته بالطريقة التى تسير بها الأمور فى العراق.
واشار إلى أن القوات الأمريكية موجودة فى العراق بدعوة من حكومة بغداد.
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